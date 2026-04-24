Valentina Giua ricorda Giuseppe Conte: “Ci mancherà tanto”

“Figura storica di Fiumicino, ha dedicato la sua vita al Centro Anziani e alla comunità”

“Mi ha particolarmente commosso la scomparsa di Giuseppe Conte, una figura storica della Città che negli anni si è sempre distinto per la sua attenzione alle problematiche del territorio – afferma la consigliera comunale Valentina Giua – La sua presidenza al centro anziani Giuseppe Catalani è testimonianza di un impegno concreto per la promozione degli aspetti sociali e culturali della struttura la quale, attraverso la sua azione, è stata sempre valorizzata ed incentivata con diverse attività ed eventi dedicati al territorio”.

“Un persona dal grande carisma e dalle buone maniere che sarà ricordato da tutti per la sua dedizione e per il gran lavoro svolto. Una notizia triste che ci arriva proprio a pochi giorni dai festeggiamenti del 45° anniversario del Centro Anziani, dove già assente, il presidente Conte è stato ringraziato per tutte le attività le iniziative promosse dall’APS su Fiumicino. Ci mancherà tanto a tutti. Grazie Giuseppe!” ha concluso la consigliera Giua