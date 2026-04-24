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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 24 Aprile 2026

Guerra ai rifiuti: controlli serrati e bonifiche a Isola Sacra

Il Comune intensifica le verifiche dopo Fregene e via Torre Clementina. Costa: “Fiumicino va rispettata, basta inciviltà”

 

di Matteo Fasano

 

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e bonifica contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Dopo gli interventi effettuati tra via Torre Clementina e Fregene, le verifiche si sono concentrate nella giornata di oggi nella zona di Isola Sacra, con operazioni mirate sia alla rimozione dei rifiuti sia all’individuazione dei responsabili.

 

Un lavoro capillare che punta a contrastare un fenomeno ancora diffuso e a restituire decoro agli spazi urbani. Durante i controlli, diversi cittadini presenti hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta, segnale – sottolinea l’Amministrazione – di una crescente attenzione verso la tutela dell’ambiente e della qualità della vita.

 

Stiamo cercando di restituire il meritato decoro alla nostra città, invitando tutti i cittadini a collaborare affinché certe situazioni si riducano drasticamente, perché Fiumicino va amata e rispettata – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Stefano Costa – Voglio ringraziare l’azienda che opera sul territorio, la dirigenza dell’area ambiente, il segretario generale, la polizia locale e i tanti cittadini che si sono fermati a complimentarsi per il lavoro svolto”.

 

L’obiettivo è chiaro: non permettere che l’inciviltà di pochi comprometta i risultati raggiunti negli ultimi anni. Fiumicino, infatti, si conferma tra i Comuni con le più alte percentuali di raccolta differenziata a livello nazionale.

 

Le attività di controllo e bonifica proseguiranno nelle prossime settimane in tutte le località del territorio, con interventi programmati e ripetuti. Fondamentale resta anche il contributo dei cittadini, le cui segnalazioni continuano a rappresentare uno strumento prezioso per difendere il decoro urbano.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Isola Sacra Pulizia rifiuti Stefano Costa
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