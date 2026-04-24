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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 24 Aprile 2026

Il ricordo di Giuseppe Conte. Piacentino:“Una guida per generazioni”

Il cordoglio dei militanti di Fiumicino: “Una figura straordinaria nella storica sezione del PCI di via Formoso”

 

Un ricordo carico di affetto e riconoscenza quello espresso da Piacentino, responsabile del Partito Comunista di unità Popolare di Fiumicino e dai compagni per la scomparsa di Giuseppe Conte, figura storica dell’impegno politico e sociale del territorio.

 

 

“Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Giuseppe Conte – si legge nel messaggio – Un compagno storico della sezione del PCI ‘Italo Alesi’ di via Formoso, dove tanti giovani hanno avuto modo di formarsi politicamente a contatto con una persona straordinaria”.

 

 

Parole che restituiscono il profilo di un uomo capace di lasciare un segno profondo non solo nella vita pubblica cittadina, ma anche nel percorso umano e politico di intere generazioni, cresciute nel confronto e nella partecipazione.

 

 

 

 

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Giuseppe Conte Piacentino
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