Fiumicino intitola un parco a Sergio Ramelli

Il 29 aprile all’Isola Sacra la cerimonia con il sindaco Baccini: “Un segno per la memoria e contro ogni violenza”
Fiumicino si prepara a dedicare un nuovo spazio pubblico alla memoria. Mercoledì 29 aprile, alle 17:30, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’area verde situata a Isola Sacra, tra via Lorenzo Bezzi, via Giuseppe Moschini e via Bruno Caleari, che prenderà il nome di “Parco Sergio Ramelli”.
L’iniziativa, alla presenza del sindaco Mario Baccini, rappresenta un momento di ricordo pubblico dedicato a Sergio Ramelli, giovane milanese di 18 anni, vittima di una violenta aggressione avvenuta il 13 marzo 1975 e deceduto il 29 aprile dello stesso anno in seguito alle gravi ferite riportate.
Attraverso questa intitolazione, l’Amministrazione comunale intende promuovere la memoria storica e ribadire con forza i valori del rispetto, della convivenza civile e del rifiuto di ogni forma di violenza.