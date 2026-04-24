Il cordoglio del Comune per la scomparsa di Giuseppe Conte: “Figura stimata e punto di riferimento”

Il ricordo dell’Amministrazione a pochi giorni dall’anniversario del Centro Anziani Catalani

L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Conte, presidente del Centro Anziani “Giuseppe Catalani”.

“La notizia arriva a pochi giorni dalla celebrazione del 45° anniversario del Centro, rendendo ancora più intenso il sentimento di perdita per l’intera comunità. Figura molto stimata, Giuseppe Conte ha dedicato anni di impegno e lavoro al sociale, distinguendosi per la sua attenzione verso gli altri e per il ruolo svolto all’interno del territorio. In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze“.