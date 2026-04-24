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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 24 Aprile 2026

Il cordoglio del Comune per la scomparsa di Giuseppe Conte: “Figura stimata e punto di riferimento”

Il ricordo dell’Amministrazione a pochi giorni dall’anniversario del Centro Anziani Catalani

 

L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Conte, presidente del Centro Anziani “Giuseppe Catalani”.

 

“La notizia arriva a pochi giorni dalla celebrazione del 45° anniversario del Centro, rendendo ancora più intenso il sentimento di perdita per l’intera comunità. Figura molto stimata, Giuseppe Conte ha dedicato anni di impegno e lavoro al sociale, distinguendosi per la sua attenzione verso gli altri e per il ruolo svolto all’interno del territorio. In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze“.

 

 

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Giuseppe Conte
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