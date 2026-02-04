Un nuovo ponte sulla Fossa Traianea per eliminare le lunghe file di auto al “2 giugno”

Dovrebbe unire il lungomare della Salute di Isola Sacra con via del Canale a Fiumicino

di Umberto Serenelli

In cantiere la costruzione di un nuovo ponte sulla Fossa Traianea per mettere fine ai grossi disagi provocati dalle lunghe file di automobili che si creano al ponte “2 giugno” di Fiumicino. È oggetto di uno studio che sta seguendo e intende realizzare quanto prima l’amministrazione comunale. Ai circa 43mila residenti tra Fiumicino città e Isola Sacra torna dunque il sorriso perché sono stanchi di essere ostaggi dell’alta densità di traffico che converge sul collegamento.

“La popolazione e le auto sono raddoppiate rispetto agli anni passati e con esse sono aumentati i disagi provocati dall’inadeguato 2 giugno – precisa il residente Gianfranco Lucidi -. Quanti provengono dal comprensorio isolano, nelle ore mattutine, impiegano circa un quarto d’ora per riuscire a superarlo e il serpentone di macchine inizia da via Coni Zugna, davanti alle scuole, e prosegue lungo via di Villa Guglielmi a Isola Sacra. La scelta di transitare sul viadotto dell’aeroporto non è la soluzione migliore, quindi ci mettiamo con tanta pazienza in coda. Chi deve invece recarsi al lavoro nella Capitale perde tutti i giorni minuti preziosi, ecco perché è di vitale importanza dare una risposta al problema prima che si arrivi alla totale paralisi”.

Il problema si ribalta durante le ore pomeridiane, lungo via Portuense e sulle strade laterali di Fiumicino, dove si registra la paralisi del traffico anche a causa del fatto che molti lidensi preferiscono transitare nel centro storico di Fiumicino. Sono, infatti, convinti di arrivare prima a Ostia rispetto alle lunghe code che si creano sistematicamente su via dell’Aeroporto o via della Scafa. “Dal giorno in cui si è insediata questa amministrazione – precisa Alessandro De Vincentis, presidente della Commissione Bilancio di Fiumicino – abbiamo immediatamente constatato le difficoltà provocate dalla viabilità e messo subito in cantiere uno studio il cui obiettivo è quello di indicare soluzioni per lo snellimento del traffico urbano. Stiamo maturando l’idea che certamente servirà un nuovo attraversamento che siamo convinti porterà grossi benefici anche allo scacchiere isolano”.

Si tratta di un nuovo ponte che dovrebbe unire il lungomare della Salute di Isola Sacra a via del Canale a Fiumicino, con un collegamento sul fiume lungo circa 70-80 metri. “Questo ci consentirà di creare una sorta di “tangenziale” con cui alleggerire i carichi di traffico da e per il Borgo Valadier – prosegue De Vincentis -. Abbiamo incluso la proposta nel Piano triennale delle opere ma dobbiamo anche tenere conto che l’ambizioso progetto ha costi abbastanza elevati. Comunque, ci stiamo lavorando e l’iter ora si è concentrato sulla fase progettuale che punta a dividere i volumi di traffico in due diversi punti della città, alleggerendo così i carichi diretti nel borgo”.