Dopo anni, domenica 15 febbraio, al Carnevale a Mare di Fiumicino, il grande ritorno dei Carri allegorici

Domenica 8 febbraio la speciale Festa di Carnevale dedicata ai bambini

di Dario Nottola

L’edizione numero 36 del Carnevale a Mare, in programma a Fiumicino domenica 15 febbraio, segnerà il grande ritorno, da protagonisti, dei Carri allegorici, di fatto dopo 9 anni. Almeno quattro, si è appreso, sfileranno su tutta via Torre Clementina fino all’incrocio con via del Canale, per poi tornare indietro sulla “main street”, nella cornice di gruppi mascherati, tra i quali i motociclisti del Motoclub di Fiumicino in abiti templari, musica e animazione.

Un’edizione che, grazie sempre all’infaticabile lavoro dei volontari della Pro Loco e dei partecipanti, si candida finalmente a invertire la tendenza e riportare, seppur gradualmente, la manifestazione agli antichi splendori. Le ultime edizioni, infatti, sono state segnate da sporadiche e limitate presenze di singoli carri e dalla presenza, per lo più, dei soli gruppi mascherati.

Prima di entrare nel dettaglio della “Grande Sfilata a piedi, in bici, in moto e dei Carri” del 15 febbraio, la 36esima edizione del “Carnevale a Mare”, patrocinata dal Comune, vedrà in realtà una doppia edizione su via Torre Clementina, lungo il porto canale, con uno speciale prologo dedicato ai bambini domenica prossima 8 febbraio: dalle 9 alle 19 sarà attivo il mercatino mentre, dalle 11 alle 12.30, è prevista animazione con artisti di strada.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, spazio allo spettacolo di intrattenimento, con musica e attività pensate per grandi e bimbi. Domenica 15, come detto, andrà in scena la “Grande Sfilata”: il raduno di carri e gruppi mascherati è previsto alle 14.30, mentre la sfilata prenderà il via alle 15. Un pomeriggio di colori, coriandoli e divertimento.