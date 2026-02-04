Domenica mattina si svolgerà il tradizionale appuntamento “CorriFregene”

Cambia la location, trasferita davanti allo stabilimento balneare “Il Pellicano” sul lungomare di Ponente.

di Umberto Serenelli

Si svolgerà domenica l’undicesima edizione di “CorriFregene”. Il tradizionale appuntamento per gli appassionati della corsa propone tre distanze competitive di 10, 21 e 30 chilometri Fidal, mentre sono 5 quelli per le “family&dog run” e 10 non competitivi. Alle gare non agonistiche, e quindi turistico-ludico-motorie a passo libero, possono partecipare tutti purché abbiano compiuto 14 anni: le iscrizioni si effettuano all’interno del sito www.corrifregene.it.

Cambia la location della partenza e dell’arrivo, che è stata trasferita davanti allo stabilimento “Il Pellicano”, sul lungomare di Ponente 53, dove è fissato il ritrovo per i runners alle ore 7:00. La partenza è prevista alle 8:45 e al momento sono poco più di mille gli iscritti all’evento, in rappresentanza di oltre 100 società.

“Il nostro obiettivo – precisa Paolo Marino, presidente della società Isola Sacra che organizza da sempre la manifestazione – è quello di superare i circa 1.600 partecipanti della scorsa edizione. Per agevolare gli atleti siamo stati costretti a individuare una nuova location. Il percorso si snoderà sul litorale di Fregene, dove sarà possibile seguire da vicino quelli che saranno i protagonisti della tanto attesa CorriFregene”. Sotto una pioggia battente, lo scorso anno vinse la 30 km Domenico Liberatore (Gruppo Solidarietà), mentre nella categoria femminile prevalse Stellato Teresa (Atletica Marcianise). Nella 21 km il podista locale Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab) si affermò, per la terza volta consecutiva, sulle strade di Fregene. Chiara Collatina (Gruppo Solidarietà) dominò invece le quote rosa. Nella 10 km tagliò per primo il traguardo Giuseppe Gerratana (Aeronautica) e Costanza Arpinelli (Due Ponti) fu la numero uno nelle donne.