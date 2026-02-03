Pala Fersini, il PD solleva dubbi sull’omologazione. Il Comune replica: “Lavori già previsti, nessun costo aggiuntivo”

Dopo le perplessità del Partito Democratico di Fiumicino sulla sicurezza e sugli standard del palazzetto, arriva la risposta dell’Amministrazione comunale

di Fiumicino Online

A pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport “Pala Fersini”, si è aperto un confronto politico sulla reale idoneità dell’impianto a ospitare competizioni sportive di livello nazionale.

Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino ha sollevato perplessità sulla conformità del campo da gioco agli standard previsti per il campionato di calcio a 5 di massima serie, denunciando presunte criticità strutturali e carenze in materia di sicurezza. In particolare, i consiglieri hanno evidenziato la collocazione delle porte e delle aree terminali del campo, ritenute non a norma e potenzialmente pericolose per i giocatori, sostenendo che l’impianto non sarebbe al momento omologabile per le gare nazionali. Alla luce di tali rilievi, il Partito Democratico ha annunciato la presentazione di un’interrogazione formale alla Commissione Lavori Pubblici e all’Assessorato competente per fare chiarezza su tempi, modalità e costi degli eventuali interventi correttivi.

Alle accuse ha risposto oggi l’Amministrazione comunale, che ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione. Il Comune di Fiumicino ha precisato che le lavorazioni attualmente in corso presso il Pala Fersini erano già note e programmate sin dalla fase progettuale. Gli adeguamenti necessari per consentire l’omologazione dell’impianto anche per lo svolgimento delle gare di calcio a 5 di Serie A maschile sarebbero stati inseriti come variante al progetto già nel luglio 2025, quindi prima dell’inaugurazione della struttura.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, l’inaugurazione del palazzetto è avvenuta nella piena consapevolezza che alcune opere di dettaglio sul campo da gioco sarebbero state completate successivamente, proprio per rendere l’impianto idoneo anche alle categorie sportive superiori e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Il Comune ha inoltre sottolineato che gli interventi in corso sono di modesta entità tecnica ed economica e non comportano alcun costo aggiuntivo rispetto al progetto approvato, né incidono sulle condizioni di sicurezza dell’impianto o sulle vie di esodo. Al contrario, il completamento delle lavorazioni consentirà di ampliare ulteriormente le potenzialità del Pala Fersini, permettendo alla struttura di ospitare, oltre alle competizioni di calcio a 5, anche eventi sportivi nazionali di pallavolo e basket.

Il confronto resta aperto, in attesa degli sviluppi annunciati in sede istituzionale e delle risposte che emergeranno dall’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico.