Danza sportiva, successo nazionale per Aurora Peticchia

Bronzo nazionale nel freestyle paraolimpico: orgoglio per la World Dance Academy

di Fernanda De Nitto

Emozionante successo per Aurora Peticchia, che si è classificata terza ai campionati assoluti 2026, per il settore paraolimpico, insieme al suo ballerino Emanuel Ciccarelli.

La danzatrice parolimpica ed il suo partner sono stati premiati dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali aggiudicandosi il terzo posto nella disciplina freestyle, per la categoria over 13, classe U DCE. I campionati si sono tenuti lo scorso fine settimana al Play Hall di Riccione.

I ballerini sono l’orgoglio e l’emozione di Fabrizio Del Bono, coach della coppia, allenatore internazionale di terzo livello, fondatore dall’ASD World Dance Academy di Fiumicino. L’Associazione Sportiva, presente nel territorio da diversi anni, è ormai una fucina di talenti locali per la danze accademiche, internazionali, coreografiche, nazionali, regionali e di street dance.

“La vittoria di Aurora e di Emanuel è stata per me una grande emozione dato l’impegno con cui la coppia ha affrontato la competizione nazionale organizzata dalla Fidesm – afferma il coach Fabrizio Del Bono – Il settore paraolimpico è per la Federazione un motivo di orgoglio dato che la danza sportiva non ha limiti e confini, essendo uno sport veramente inclusivo per tutti. Desidero congratularmi con i miei allievi per il successo raggiunto, per l’emozione che mi hanno trasmesso e per la loro eccelsa bravura”.