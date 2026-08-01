Treni, lavori al Pigneto: modifiche sulla linea Fiumicino-Roma fino al 31 agosto

Interrotta la circolazione tra Tiburtina e Ostiense, con variazioni per i regionali della FL1. Leonardo express regolare, salvo due corse serali soppresse

di Dario Nottola

Da oggi al 31 agosto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense sarà interrotta per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto; FL2 Roma – Tivoli/Avezzano; FL3 Roma – Cesano/Viterbo; FL4 Roma – Albano Laziale/Frascati/Velletri; FL5 Roma – Civitavecchia/Grosseto; FL6 Roma – Cassino; FL7 Roma – Napoli; FL8 Roma – Nettuno.

Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare ad eccezione dei treni 4684 (partenza da Roma Termini alle 21:20); e 4685 (partenza da Fiumicino Aeroporto alle 22:08), che saranno soppressi per tutto il periodo dell’interruzione.

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte cancellate.