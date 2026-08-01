Fiumicino, autisti del TPL nel mirino, cresce l’allarme sicurezza

Aggressioni verbali e fisiche, utenti alterati e baby gang sui mezzi pubblici. Rulli: “Servono condizioni migliori per personale e viaggiatori”

Cresce la preoccupazione per la sicurezza a bordo degli autobus del trasporto pubblico locale di Fiumicino. Aggressioni verbali, episodi di violenza e continui disagi stanno rendendo sempre più difficile il lavoro degli autisti, in particolare su alcune linee considerate maggiormente problematiche. A lanciare l’allarme è Flavio Rulli, delegato TPL del Comune di Fiumicino, dopo le segnalazioni ricevute dai rappresentanti sindacali di UGL, CGIL e USB.

“Nei giorni scorsi sono stato contattato dai rappresentanti sindacali di UGL, CGIL e USB i quali mi hanno messo al corrente, dei continui problemi di sicurezza, che si ripetono purtroppo sui mezzi del Tpl che percorrono le strade del nostro Comune” lo dichiara Flavio Rulli (delegato TPL Comune di Fiumicino).

“Un problema quello della sicurezza – prosegue – esteso a livello nazionale che purtroppo si ripete sempre più frequentemente anche qui da noi. Le aggressioni verbali e purtroppo in alcuni casi anche fisiche, subite dagli autisti del tpl, è un malcostume che colpisce il settore da tempo e che sta diventando sempre più gravoso”.

“Capita sempre più spesso purtroppo – evidenzia – che piccole ‘baby gang’ o utenti visibilmente alterati, scaglino le loro frustrazioni contro il personale viaggiante, creando loro disagio, viste le condizioni poco gratificanti in cui sono tenuti a svolgere il proprio servizio”.

“Mi duole dire che episodi analoghi se pur diffusi su un pò tutte le linee, sono più ripetuti su alcune in particolare, come le linee 1 – 4 e 10 dove gli aggressori – rimarca Rulli – sono sempre i soliti personaggi noti, che in stato di visibile alterazione disturbano il regolare svolgimento del servizio, oppure il solito gruppetto di ragazzini annoiati, che passano il loro tempo sulla linea 14“.

“Questi atteggiamenti non sono più tollerabili ed insieme all’amministrazione Comunale, che già da tempo si è attivata mettendo in campo i dovuti deterrenti, stiamo cercando di porvi rimedio, garantendo sia agli utenti che agli autisti, condizioni migliori. Ringrazio Simone Marinelli (Rsa Ugl) che si è fatto portavoce di questa situazione ed il Sindaco Mario Baccini e l’amministrazione, per la loro disponibilità e collaborazione” conclude Flavio Rulli (delegato TPL Comune di Fiumicino)