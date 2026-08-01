Incendio sull’autostrada Roma-Fiumicino

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato la vegetazione e un’area boschiva. Traffico bloccato per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco

di Fernanda De Nitto

Un vasto incendio ha riguardato dal primo pomeriggio di oggi le aree a ridosso della carreggiata nei pressi dell’Autostrada A91 Roma-Fiumicino, all’uscita 30 del Grande Raccordo Anulare.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione secca che, a causa del vento, si è da subito estesa anche alle zone limitrofe, fino a un’area boschiva, anch’essa arida, dove erano presenti, altresì, diversi materiali destinati alle lavorazioni edilizie.

A causa del denso fumo è stata chiusa al traffico per diverso tempo la stessa autostrada, per consentire un rapido e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Ad operare sono state le squadre 11/A dell’Eur, l’AB/34 di Fiumicino e la 4/A della Pisana, insieme con i volontari della Protezione Civile, le forze dell’ordine e di soccorso e le squadre Anas per la gestione della circolazione.

Al momento non si registrano feriti o persone coinvolte. Il fuoco ha però creato diversi disagi alla viabilità, vista la chiusura pomeridiana dell’autostrada, particolarmente frequentata per l’esodo estivo e gli spostamenti quotidiani da e verso il mare.

Notizia in aggiornamento.