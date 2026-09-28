Trasporto scolastico nel caos, a Parco Leonardo circa trenta studenti restano a terra

Manca la seconda navetta della Linea 2 per il liceo di Maccarese: mezzo pieno e ragazzi impossibilitati a salire. L’azienda: “Autista assente per malattia”. Protestano le famiglie

di Fernanda De Nitto

Alla denuncia degli studenti di Focene si aggiunge oggi il disagio per i ragazzi del Parco Leonardo, che questa mattina sono rimasti a piedi, a causa del mancato passaggio della seconda navetta del Trasporto Pubblico Locale, della Linea 2, destinata al Liceo di Maccarese.

Circa una trentina di studenti non hanno potuto raggiungere la scuola superiore perché il passaggio di una sola navetta non ha consentito a tutti i ragazzi della località di prendere il mezzo, stracolmo di passeggeri.

Per la ditta il disagio è dovuto al fatto che l’autista assegnato al secondo mezzo, supplementare, era in malattia e pertanto il servizio non poteva essere garantito, non avendo la Trotta Bus altro personale a disposizione per le corse mattutine.

Tra l’indignazione e la rabbia dei genitori non tutti gli studenti hanno potuto raggiungere la scuola. Solo grazie ad alcune mamme e papà alcuni di loro sono stati trasportati a Maccarese, con le macchine piene, ma per molti non è stato possibile fare niente, negando ai giovani il loro diritto allo studio.

Già la linea 2 aveva registrato diversi disagi nelle scorse settimane rispetto agli orari di uscita dalla scuola di Maccarese, lasciando molti ragazzi ad attendere le corse successive per tornare a casa in orari improbabili e con abbondanti ritardi.

Per studenti e pendolari tale situazione sta divenendo insostenibile dato che, nella consapevolezza che il servizio è in una fase di transito, non si può far ricadere sui giovani le colpe di una drammatica gestione del servizio, senza controlli e responsabilità.