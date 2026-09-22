Trasporto scolastico di Fiumicino nel caos con i genitori infuriati che minacciano le assistenti

Dietrofront della società Minerva che interrompe oggi la rotazione del personale dello scuolabus per scongiurare disservizi

di Umberto Serenelli

È iniziato in ritardo e con tanti problemi il nuovo trasporto scolastico del comune di Fiumicino. Primo giorno da dimenticare a causa di alcuni disservizi che hanno scatenato le ire dei genitori degli alunni che sono arrivati a minacciare verbalmente le accompagnatrici.

Questo anche a causa di alcune valutazioni opinabili prese dalla Minerva, società che si è aggiudicata l’appalto, che ha pensato di far partire il servizio facendo ruotare le assistenti e cambiando quindi al personale sulle linee e le zone.

A complicare il compito delle lavoratrici il fatto che l’elenco dei trasporti, con più di qualche refuso, è stato inviato solo domenica. Questa incerta situazione degli scuolabus ha scatenato il panico soprattutto nei genitori che si sono trovati alle fermate di Isola Sacra senza veder transitare i mezzi diretti alla scuola Coni Zugna.

In assenza del trasporto, le famiglie sono state costrette a far ricorso al proprio mezzo per impedire al figlio di perdere le lezioni.

Nel piazzale di via Coni Zugna a Isola Sacra si è però scatenata la protesta nei confronti delle disponibili assistenti che sulle liste non avevano riportato fermate e nomi dei ragazzi dei genitori infuriati.

Altro pessimo teatrino è andato in scena contro l’assistente della linea “Colombo1” che giunta davanti alla scuola Grassi di Fiumicino è stata insultata verbalmente da una mamma poco elegante la cui figlia era rimasta a terra.

“I disservizi hanno raggiunto l’apice e sfiorato il grottesco nel plesso di Testa di Lepre a causa della rotazione del personale – precisa Saverio Schergna, sindacalista dell’Usb – Le maestre del plesso non volevano consegnare i bambini alla nuova assistente che non avevano mai visto e neppure ha potuto mostrare un documento della società Minerva perché ne era sprovvista in quanto ha firmato il contratto solo due giorni prima e con la domenica di mezzo”.

Per tutta la giornata sui social sono stati pubblicati insulti e ringraziamenti sarcastici sul “casino e i numerosi disservizi dello scuolabus”.

Per tutelare delle lavoratrici, il sindacato Usb ha inoltrato una comunicazione all’assessorato ai Trasporti e al Commissariato della Ps di Fiumicino.

“Quanto accaduto al trasporto è riconducibile a un’organizzazione fallace del servizio che esclude responsabilità di conducenti e personale di bordo – si legge nella denuncia firmata da Schergna – I bambini in attesa con i genitori ai punti di incontro, poco chiari, e gli insulti al personale hanno provocato incertezza nello stato d’animo dei lavoratori che pagano così lo scarso senso di responsabilità di chi ha voluto forzare l’avvio del trasporto. Per fortuna Minerva ha fatto dietrofront e oggi le accompagnatrici torneranno a lavorare sulle vecchie linee, che conoscono a memoria, dove incontreranno genitori e alunni del passato anno scolastico con la speranza di scongiurare disservizi”.