Trasporto scolastico, confronto tra Comune e nuova ditta: aumentano le ore per il personale

Il sindaco Mario Baccini e l’assessore al TPL Angelo Caroccia hanno incontrato la nuova società appaltatrice. Al centro del confronto la riduzione dell’orario di lavoro segnalata dai dipendenti. Nuova verifica prevista entro 30 giorni

Nuovo confronto sulla situazione occupazionale del personale impegnato nel servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino.

Il sindaco Mario Baccini e l’assessore al Trasporto Pubblico Locale Angelo Caroccia, come annunciato alle lavoratrici e ai lavoratori nel corso dell’incontro di ieri, hanno incontrato la nuova ditta appaltatrice del servizio per affrontare le problematiche legate al cambio di gestione.

Al centro del confronto, in particolare, la questione relativa alla riduzione delle ore di lavoro segnalata nei giorni scorsi dai dipendenti.

“Come avevamo assicurato alle lavoratrici e ai lavoratori, ci siamo confrontati con la nuova ditta per individuare una soluzione che potesse migliorare le condizioni prospettate inizialmente – dichiara l’Assessore al TPL, Angelo Caroccia – Siamo riusciti a definire un aumento delle ore al personale e abbiamo stabilito di incontrarci nuovamente entro 30 giorni per verificare l’andamento del servizio e valutare eventuali ulteriori miglioramenti, compatibilmente con le esigenze organizzative delle linee”.

L’Amministrazione comunale continuerà dunque a seguire l’evoluzione della situazione, sia sul fronte occupazionale sia per quanto riguarda l’organizzazione del servizio destinato agli studenti del territorio.

“Abbiamo perseguito due obiettivi che per l’Amministrazione devono procedere insieme: la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e la garanzia di un servizio di trasporto scolastico efficiente e di qualità per gli studenti e le loro famiglie – aggiunge Caroccia – Continueremo a seguire con attenzione sia l’andamento del servizio sia la situazione occupazionale, mantenendo aperto il confronto con la ditta e con i lavoratori”.