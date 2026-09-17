Fregene-Maccarese, la ciclabile verso la stazione entra nella fase decisiva

Conclusa la Conferenza dei Servizi, ora si prepara la gara d’appalto per i 2,2 chilometri di percorso tra il lungomare e la ferrovia. L’obiettivo è avviare i lavori entro la fine del 2026

di Dario Nottola

Per la ciclabile di 2,2 km che collegherà il lungomare di Fregene con la Stazione ferroviaria di Maccarese si è conclusa la Conferenza dei Servizi ed è imminente l’indizione della gara d’appalto: obiettivo cominciare gli attesi lavori entro fine 2026.

Nelle ultime e precedenti fasi l’opera ha già ottenuto l’ok della Regione. Il tracciato di 2,2 chilometri unirà, quindi, il “mare” alla stazione ferroviaria.

Superato anche l’esame sui vincoli ambientali e archeologici: la ciclovia sarà larga due metri e mezzo.

“Una nuova connessione per il nostro territorio – commenta il vice sindaco Giovanna Onorati – ed un percorso che collegherà il mare alla stazione ferroviaria, migliorando mobilità, sicurezza e sostenibilità. Un progetto atteso, che supera i vincoli ambientali e archeologici e che finalmente può entrare nella fase realizzativa. Un altro passo concreto per una Fiumicino sempre più connessa e vivibile”.

Una nuova pista ciclabile, lunga circa 2.200 metri, quindi, ad arricchire la già imponente rete di ciclovie nel Comune, di oltre 30 km complessivi ed assai apprezzata anche dai bikers romani e turisti. Assai attesa, da anni, dalla cittadinanza, l’opera è stata presentata ufficialmente per la prima volta lo scorso fine ottobre presso il Castello San Giorgio di Maccarese. Tecnici del Comune di Fiumicino, della Maccarese S.p.A. e del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord hanno illustrato i dettagli di un’opera progettata all’insegna della sostenibilità ambientale, della sicurezza, in piena continuità con i percorsi ciclabili già esistenti.

La pista, che favorirà gli spostamenti in bicicletta e in treno, attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio – dalla pineta di Fellini al vivaio di Maccarese, costeggiando il fiume Arrone, il mandorleto, il borgo ed il Castello di San Giorgio – con lo scopo di creare un collegamento diretto tra la zona mare di Fregene e i principali punti di interesse di Maccarese, come chiesa, scuole e aree commerciali, per terminare alla stazione ferroviaria. “Il progetto della nuova pista ciclabile che collegherà Maccarese a Fregene rappresenta un’iniziativa di grande valore strategico per le comunità locali.

“Integrandosi con le reti già esistenti, l’opera contribuirà a promuovere il turismo sostenibile – aveva spiegato Claudio Destro, Amministratore Delegato di Maccarese SpA, controllata da Edizione – Consentirà ai ragazzi del territorio di recarsi a scuola in bicicletta in piena libertà e in generale valorizzerà il patrimonio ambientale del territorio. Maccarese SpA, anche attraverso il dialogo con le altre società del Gruppo presenti sul territorio, conferma così il proprio impegno nel sostenere interventi capaci di favorire uno sviluppo territoriale armonico e sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente e in stretta collaborazione con le istituzioni. Questo progetto segna un ulteriore passo verso una cooperazione costruttiva e duratura con le comunità locali, in linea con i valori di responsabilità sociale che da sempre guidano l’azione di Maccarese SpA”.

Il progetto prevede la messa in sicurezza della rete viaria, la realizzazione di attraversamenti con segnaletica luminosa e l’installazione, lungo il percorso, di rastrelliere e colonnine di pompaggio per le biciclette.

“La nascita di questa ciclabile – aveva dichiarato a sua volta il Sindaco Mario Baccini – è il risultato di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Quando le istituzioni e le realtà del territorio uniscono le forze, nascono servizi di qualità a beneficio dei cittadini. Il progetto rappresenta solo l’inizio di una rete di mobilità sostenibile che collegherà Maccarese, Fregene e, in futuro, anche Focene, in un’ottica di sviluppo armonico e duraturo”.