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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 17 Settembre 2026

Piana del Sole, vasto incendio in un campo: fiamme vicino alle abitazioni

Ore di apprensione in via Castellinaldo: i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza due case con serbatoi Gpl. Denso fumo sulla zona, nessun ferito

 

di Fernanda De Nitto

 

Ore di apprensione nel pomeriggio per i residenti della Piana del Sole dove, in Via Castellinaldo, si è sviluppato da un campo di sterpaglie un incendio piuttosto esteso, con fiamme alte e una densa coltre di fumo.

 

Ad intervenire prontamente nel soccorso le squadre AB/34 di Fiumicino e la 4A della Pisana, le quali hanno provveduto a spegnere l’incendio e, soprattutto, a mettere in sicurezza due abitazioni, attigue al rogo, dove erano presenti i serbatoi del Gpl.

 

L’intervento ha richiesto diverse ore, al fine di tutelare l’incolumità di tutti i numerosi residenti delle abitazioni più vicine. I Vigili del Fuoco hanno invitato gli abitanti dell’area a tenere le finestre chiuse dato il denso fumo sprigionato dai materiali presenti nel campo.

 

L’incendio è stato completamente spento e l’area bonificata. Nel rogo non si registrano feriti.

Notizia in aggiornamento

 

 

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Incendio piana del sole Vigili del Fuoco
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