Nastro Rosa AIRC, Ponte 2 Giugno e fontana di piazza Grassi si illuminano di rosa

Il 1° ottobre a Fiumicino l’adesione alla mobilitazione nazionale dedicata a prevenzione, diagnosi precoce e ricerca

Il 1° ottobre, il Ponte 2 Giugno e la fontana di Piazza G.B. Grassi, a Fiumicino, si illumineranno di rosa in occasione della Campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC, dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e al sostegno della ricerca scientifica.

L’iniziativa apre simbolicamente il mese di ottobre, durante il quale in tutta Italia vengono promossi eventi e attività per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della ricerca.

Con l’illuminazione di due luoghi simbolici della città, il Comune di Fiumicino aderisce alla mobilitazione nazionale e contribuisce a ricordare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sostenere il lavoro della ricerca scientifica.