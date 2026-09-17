Fregene, verso il restyling del tratto centro-sud di viale Castellammare

Due i tratti interessati dalla riqualificazione. L’Amministrazione confida che la società appaltatrice affidi gli interventi entro novembre, con l’avvio delle opere tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027

di Dario Nottola

Seppure lentamente, passi in avanti per l’avvio della ristrutturazione del tratto centro-sud di viale Castellammare, la strada principale di Fregene. Lo si evince dal cartello che annuncia, a cura della società Ala 97 SpA, un “imminente avvio delle attività di cantiere” per le opere di urbanizzazione primaria dell’arteria.

Due i tratti interessati: il primo lotto riguarda il tratto compreso tra via Marotta e via Cattolica, per un importo lavori di oltre 310mila euro; il secondo tra via Marotta e via Capitello, per un importo di poco superiore a 1 milione di euro.

Il cartello sui lavori è completato dalla dicitura che “sono in corso le fasi di completamento delle attività propedeutiche all’avvio del cantiere. L’avvio delle lavorazioni avverrà a breve”.

Dopo una fase tecnica del progetto caratterizzata dalla verifica degli aspetti legati alla presenza dei passi carrabili davanti alle abitazioni, ecc., a quanto si è appreso, sono in corso le procedure da parte della società appaltatrice per l’indizione della gara per l’affidamento degli interventi: l’Amministrazione comunale, da parte sua, confida che, se non ci saranno intoppi, “possano essere affidati entro novembre, così che le opere possano avviarsi tra fine 2026 ed inizio 2027”.

Finalmente, quindi, dopo anni di attesa da parte della cittadinanza, la strada principale di Fregene sarà riqualificata ed avrà maggiore decoro e sicurezza. Da tempo, infatti, la strada presenta una “cartolina” non consona all’ingresso della località balneare, in particolare sul fronte dei marciapiedi.

Un tassello importante che mancava dopo che i precedenti lavori, eseguiti in regime di convenzione tra il Comune di Fiumicino e la società privata, risalivano al 2009 ed avevano riguardato solo il tratto nord, tra viale della Pineta e via Cattolica. Ora anche il tratto che porta all’ingresso sud avrà l’adeguato restyling.

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato nei mesi scorsi il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria relativo alla ristrutturazione nel tratto da via Cattolica a via Marotta e nel tratto da via Marotta a via Capitello. I lavori saranno realizzati dalla società Ala 97 a “scomputo” in base alla Convenzione con il Comune.

Il progetto prevede la sistemazione della sede stradale; la realizzazione di marciapiedi e passi carrabili con cigli in travertino e pavimentazione in cubetti di porfido posati con disegno ad arco; e poi l’installazione di dissuasori costituiti da paletti metallici con pannello pubblicitario, posizionati in prossimità degli incroci; sarà potenziato il sistema di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma stradale tramite caditoie a bocca di lupo posizionate sui cigli dei marciapiedi, collegate a pozzetti a dispersione.