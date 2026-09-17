Fiumicino, nuove aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Uffici anagrafici aperti il 20 e 27 settembre. Saranno rilasciate 60 CIE per ciascuna giornata, iniziativa riservata ai cittadini residenti
Previste nuove aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici dedicate alla sostituzione delle Carte d’Identità Cartacee:
- domenica 20 settembre: sede di Fiumicino (Piazza Gen. C.A. dalla Chiesa n. 80);
- domenica 27 settembre: sede di Fiumicino.
- Apertura degli uffici: ore 9.00;
- saranno rilasciate 60 Carte d’Identità Elettroniche per ciascuna giornata;
- l’accesso agli sportelli avverrà tramite numero progressivo da ritirare all’ingresso, fino a esaurimento dei 60 numeri disponibili per ciascuna giornata;
- l’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino in possesso di una carta di identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta;
- in tutti gli altri casi, restano attivi i consueti canali di prenotazione.
Cosa portare per chiedere l’emissione della CIE
Per richiedere la CIE è necessario presentarsi muniti di:
- Carta di identità cartacea, da consegnare allo sportello;
- una fototessera recente (scattata da non oltre 6 mesi), conforme agli standard ICAO;
- codice fiscale.
Costi e modalità di pagamento
Il costo del primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di € 21,95.
Il pagamento sarà perfezionato direttamente allo sportello tramite:
- carta di credito;
- carta di debito;
- bancomat.
Si ricorda a tutti i cittadini che, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, le carte di identità cartacee non ancora scadute manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2027, e comunque nelle more del rilascio della CIE, quando si renda necessario procedere al riconoscimento per tutte le casistiche stabilite dal decreto, quali, ad esempio:
- l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con i gestori di pubblici servizi;
- le operazioni presso banche, Poste e altri istituti finanziari;
- il ritiro della pensione;
- il ritiro della corrispondenza;
- la notificazione degli atti giudiziari;
- ogni altro servizio essenziale di analoga rilevanza previsto dalla normativa;
- per i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la Carta d’Identità Cartacea è stata utilizzata per identificare il contraente, il documento continua a mantenere efficacia fino alla naturale scadenza indicata sulla carta, senza necessità di sostituirlo.