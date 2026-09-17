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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 17 Settembre 2026

Fiumicino, nuove aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Uffici anagrafici aperti il 20 e 27 settembre. Saranno rilasciate 60 CIE per ciascuna giornata, iniziativa riservata ai cittadini residenti

 

 

Previste nuove aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici dedicate alla sostituzione delle Carte d’Identità Cartacee:

 

  • domenica 20 settembre: sede di Fiumicino (Piazza Gen. C.A. dalla Chiesa n. 80);
  • domenica 27 settembre: sede di Fiumicino.
  • Apertura degli uffici: ore 9.00;
  • saranno rilasciate 60 Carte d’Identità Elettroniche per ciascuna giornata;
  • l’accesso agli sportelli avverrà tramite numero progressivo da ritirare all’ingresso, fino a esaurimento dei 60 numeri disponibili per ciascuna giornata;
  • l’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino in possesso di una carta di identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta;
  • in tutti gli altri casi, restano attivi i consueti canali di prenotazione.

 

Cosa portare per chiedere l’emissione della CIE

Per richiedere la CIE è necessario presentarsi muniti di:

  1. Carta di identità cartacea, da consegnare allo sportello;
  2. una fototessera recente (scattata da non oltre 6 mesi), conforme agli standard ICAO;
  3. codice fiscale.

Costi e modalità di pagamento

Il costo del primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di € 21,95.

Il pagamento sarà perfezionato direttamente allo sportello tramite:

  • carta di credito;
  • carta di debito;
  • bancomat.

Si ricorda a tutti i cittadini che, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, le carte di identità cartacee non ancora scadute manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2027, e comunque nelle more del rilascio della CIE, quando si renda necessario procedere al riconoscimento per tutte le casistiche stabilite dal decreto, quali, ad esempio:

  • l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
  • i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  • i rapporti con i gestori di pubblici servizi;
  • le operazioni presso banche, Poste e altri istituti finanziari;
  • il ritiro della pensione;
  • il ritiro della corrispondenza;
  • la notificazione degli atti giudiziari;
  • ogni altro servizio essenziale di analoga rilevanza previsto dalla normativa;
  • per i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la Carta d’Identità Cartacea è stata utilizzata per identificare il contraente, il documento continua a mantenere efficacia fino alla naturale scadenza indicata sulla carta, senza necessità di sostituirlo.
Scritto da Fiumicino Online
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