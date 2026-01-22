Tpl in emergenza a Fiumicino: lavoratori senza stipendio

Di Genesio Pagliuca e Bonanni chiedono l’intervento immediato del Comune

“Ancora una volta – e per l’ennesima volta – i dipendenti della società Trotta ci segnalano il mancato pagamento degli stipendi relativi al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Una situazione ormai intollerabile, che si ripete ciclicamente e che continua a ricadere sulle spalle di lavoratrici e lavoratori che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale per la nostra città” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Riteniamo inaccettabile che il Comune resti immobile di fronte a un problema così grave – rimarcano – L’Amministrazione ha il dovere di far rispettare il contratto in essere e di tutelare chi lavora. In passato, quando eravamo noi a governare, il Comune è intervenuto anticipando gli stipendi per evitare disagi ai dipendenti e scongiurare ripercussioni sul servizio. Oggi chiediamo che si faccia altrettanto, senza ulteriori ritardi o esitazioni”.

“Il trasporto pubblico non può essere messo a rischio. La continuità del servizio è un diritto dei cittadini e il rispetto dei lavoratori è una condizione imprescindibile affinché il sistema funzioni. Ignorare questa emergenza significa mettere in pericolo un settore già fragile e mancare di responsabilità istituzionale. Chiediamo quindi all’Amministrazione di attivarsi immediatamente, applicare quanto previsto dal contratto e garantire il pagamento degli stipendi. I lavoratori non possono più aspettare” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni