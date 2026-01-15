Torrimpietra, svolta sulla sicurezza stradale

Approvato il progetto al km 28+100. Severini: “Un obiettivo che non abbiamo mai smesso di inseguire”

“Con il via libera al progetto di messa in sicurezza del tratto stradale al km 28+100 sulla Via Aurelia, a Torrimpietra, presentato e illustrato oggi in aula consiliare, passiamo ancora una volta dalle promesse ai fatti” lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino.

“Quell’incrocio – prosegue – per anni è stato, e purtroppo lo è ancora, un inferno. Decine di incidenti e un ginepraio burocratico che sembrava impossibile superare. Insieme ad Anas ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per bypassare tutti gli intoppi”.

“Quegli interventi si faranno – sottolinea Severini – Non solo la realizzazione di una rotatoria ma anche, in una seconda fase, l’ampliamento del Ponticello Tre Denari che garantiranno la piena fruibilità dell’arteria. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati. Non ci siamo mai arresi e ora possiamo finalmente annunciarlo. Probabilmente si riuscirà a iniziare prima dell’estate”.

“Un risultato importantissimo per tutto il nord del Comune. Un ringraziamento al sindaco Baccini, ai tecnici dell’Anas, all’area lavori pubblici e a tutta l’amministrazione che ha sempre creduto a questo progetto” conclude il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino