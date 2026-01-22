Testa di Lepre, al via gli interventi per salvare i pini

Il Comune di Fiumicino e ARSIAL impegnati nel contrasto alla toumeyella e nel ripristino del verde pubblico

Prosegue l’attività di monitoraggio e cura delle aree verdi del Comune di Fiumicino, in collaborazione con ARSIAL, per contrastare la diffusione della toumeyella, un insetto che attacca le fronde dei pini e può provocarne la morte.

Negli ultimi giorni, sono stati realizzati 5 abbattimenti e circa 45 interventi di endoterapia, una tecnica che prevede l’iniezione di una sostanza specifica nel fusto dell’albero, capace di raggiungere le larve dell’insetto e impedirne lo sviluppo.

“Da circa due anni operiamo su quest’area con abbattimenti mirati, limitandoli esclusivamente alle piante senza possibilità di recupero – spiega l’Agronomo di ARSIAL – Per assicurare un rapido ripristino della copertura arborea, i pini abbattuti vengono sostituiti con eucalipti, piante già presenti nel paesaggio delle bonifiche laziali, capaci di crescere rapidamente e di migliorare microclima e impatto estetico del paesaggio. Sotto gli eucalipti vengono poi piantati sughere e lecci, che crescono più lentamente e, nel tempo, sostituiranno gli eucalipti consolidando la biodiversità.”

“Ringraziamo ARSIAL per il lavoro prezioso svolto su quest’area e per il monitoraggio costante – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Le indicazioni generali sul periodo dell’anno durante il quale effettuare l’ endoterapia, individuano la metà di gennaio come termine ultimo di riferimento. Le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da temperature nettamente superiori alla media, hanno tuttavia consentito di intervenire anche in questa fase. La cura del verde pubblico è un impegno quotidiano che riguarda tutti: istituzioni e cittadini insieme possono garantire un paesaggio sano e sicuro. Invitiamo quindi chi vive e frequenta le aree verdi a segnalare eventuali criticità e, nei periodi estivi, a dare supporto con annaffiature, per contribuire alla crescita delle nuove piante e al benessere dell’ambiente.”