Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 9 Aprile 2026

Tentativo di truffa sulla TARI: attenzione a messaggi telefonici ingannevoli

Servizi Civici S.p.A., precisa la propria totale estraneità a queste comunicazioni

 

Si informa la cittadinanza che sono in corso tentativi di truffa tramite messaggi ingannevoli (SMS e WhatsApp) relativi a presunte irregolarità o mancati pagamenti della TARI (Tassa sui Rifiuti).

 

Tali comunicazioni si presentano con toni urgenti e allarmistici, invitando il destinatario a contattare immediatamente numeri telefonici per regolarizzare la propria posizione debitoria. Si tratta, purtroppo, di un tentativo fraudolento finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi elevati sulle utenze telefoniche degli ignari cittadini che decidono di richiamare.

 

Servizi Civici S.p.A., a seguito di alcune segnalazioni ricevute tramite il proprio contact center, precisa la propria totale estraneità a queste comunicazioni. La società non utilizza in alcun caso canali informali come SMS o WhatsApp per richiedere pagamenti o segnalare morosità, né invita a contattare numeri a pagamento.

 

Si invita pertanto chiunque riceva messaggi di questo tipo a non telefonare ai numeri indicati e a non cliccare su eventuali link presenti nel testo.

 

Per qualsiasi dubbio o per verificare la propria posizione contributiva, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e certificati della società, consultando il sito istituzionale … Clicca qui

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fiumicino Servizi Marco Bernardi Tari tassa rifiuti
Articoli correlati
Parliamo di...

Ostia antica “va in città”: tre opere in mostra negli hotel di Roma

giovedì, 9 Aprile 2026
Cronaca

AdR replica alle opposizioni: “Nessun legame con l’inchiesta sui lavoratori irregolari”

giovedì, 9 Aprile 2026
Focus

Al Parco Da Vinci sboccia il divertimento: arriva “GonfiabilidaVinci”

giovedì, 9 Aprile 2026
Cronaca

Fiumicino, fuochi vietati in spiaggia: interviene la Guardia Costiera

giovedì, 9 Aprile 2026
Politica

Diritti dei minori, Petrillo attacca: “Tre anni senza Garante sono inaccettabili”

giovedì, 9 Aprile 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci