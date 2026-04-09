Tentativo di truffa sulla TARI: attenzione a messaggi telefonici ingannevoli

Servizi Civici S.p.A., precisa la propria totale estraneità a queste comunicazioni
Si informa la cittadinanza che sono in corso tentativi di truffa tramite messaggi ingannevoli (SMS e WhatsApp) relativi a presunte irregolarità o mancati pagamenti della TARI (Tassa sui Rifiuti).
Tali comunicazioni si presentano con toni urgenti e allarmistici, invitando il destinatario a contattare immediatamente numeri telefonici per regolarizzare la propria posizione debitoria. Si tratta, purtroppo, di un tentativo fraudolento finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi elevati sulle utenze telefoniche degli ignari cittadini che decidono di richiamare.
Servizi Civici S.p.A., a seguito di alcune segnalazioni ricevute tramite il proprio contact center, precisa la propria totale estraneità a queste comunicazioni. La società non utilizza in alcun caso canali informali come SMS o WhatsApp per richiedere pagamenti o segnalare morosità, né invita a contattare numeri a pagamento.
Si invita pertanto chiunque riceva messaggi di questo tipo a non telefonare ai numeri indicati e a non cliccare su eventuali link presenti nel testo.
Per qualsiasi dubbio o per verificare la propria posizione contributiva, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e certificati della società, consultando il sito istituzionale … Clicca qui