“Sold out” per il pranzo di Pasqua sul litorale romano: tante le presenze

Tra pranzo tradizionale e passeggiate: ristoranti, stabilimenti, chioschi balneari e bistrot hanno registrato il pieno di prenotazioni.

di Dario Nottola

“Sold out” o quasi per il pranzo di Pasqua. Sul litorale di Roma a vincere, nella festività 2025, è sempre la tradizione gastronomica sul litorale romano. E dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, gli auguri alla cittadinanza: “Auguri di una serena e luminosa Pasqua, fatta di piccoli gesti e grandi speranze, a tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino”.

Da tanti giorni ristoranti, stabilimenti, chioschi balneari e bistrot registrano il pieno di prenotazioni. La giornata variabile, tra sole, nubi e vento, ha richiamato buone presenze ma non certo un pienone. Gettonate, accanto al rito del pranzo pasquale, le passeggiate sui moli portuali ed i lungomare e, solamente in piccola parte, sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Maccarese e Fregene. Il Lungomare della Salute a Fiumicino ha registrato quasi il “tutto esaurito” per i parcheggi.

Intensificati i controlli viari per il ponte Pasquale, con in campo, in ogni turno, le pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, e rinforzati, con mezzi in mare ed a terra, quelli della Capitaneria di Roma.

Meteo permettendo, all’insegna ancor più domani della variabilità, sul litorale, peraltro, è atteso un bis di una buona affluenza di visitatori tra spiagge, parchi e pinete per i tradizionali picnic di Pasquetta.

Domani ci sarà anche un’apertura straordinaria nelle aree archeologiche di Ostia Antica e Fiumicino.

Porte aperte per le visite, a Pasquetta, anche nell’Oasi Wwf di Macchiagrande, a Fregene. L’area, di 280 ettari, all’interno della Riserva naturale statale Litorale Romano, ospita il Sentiero Evoluzione con la Mostra scientifica dei dinosauri a grandezza naturale. Alle 11 ed alle 16.30, in agenda il laboratorio naturalistico “Sulle tracce del lupo”, con una breve visita nella foresta alla ricerca del lupo. Conclusione con lo studio dell’uso della foto trappola. Alle 15 il paleoscavo: un laboratorio dedicato allo scavo dei reperti dei dinosauri; infine, una visita guidata sul Percorso Evoluzione.

Domani, dalle 8 alle 19, a Fiumicino, sul Lungomare della Salute, ci saranno “Gli ambulanti di Forti dei Marmi.”