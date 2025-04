Fiumicino, modifiche al traffico sul Lungomare della Salute per il mercatino del 21 aprile

Divieti di sosta e transito a partire dalle ore 6 fino alle ore 22

Il 21 aprile 2025, sul Lungomare della Salute, si terrà il mercatino “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi“, organizzato dalla Pro Loco. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, verrà istituita la seguente disciplina provvisoria per il traffico, valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Lungomare della Salute, dal civico 16 al civico 48, posti su ambo i lati del marciapiede rialzato presente al centro delle due carreggiate di marcia, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 21 aprile 2025 e comunque fino a cessate esigenze.

– Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare nella carreggiata del Lungomare della Salute, posta a ridosso della pista ciclabile/stabilimenti balneari, dal civico 48 (stabilimento Marina del Rey) al civico 16 (stabilimento Oasi), dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 21 aprile 2025 e comunque fino a cessate esigenze.