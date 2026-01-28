Shoah e deportazioni, una mattinata di memoria e consapevolezza all’I.C. Fregene Passoscuro

L’incontro con l’Aned Roma e i lavori degli studenti per non dimenticare le pagine più buie della storia

di Fernanda De Nitto

L’I.C. Fregene Passoscuro in occasione della Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, ha organizzato una serie di eventi ed attività formative dedicate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Grazie all’impegno del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Viviana Iori, e di tutto il corpo docenti delle elementari e medie dell’istituto ed a seguito dell’interessamento del Prof. Roberto Tasciotti, quale incaricato del Sindaco alle politiche scolastiche, è stato promosso un percorso di conoscenza ed approfondimento dedicato al tema della Shoah, della deportazione e dei campi di concentramento.

Ad intervenire nel corso della mattina presso l’istituto di Via Portovenere a Fregene e di Via Serrenti a Passoscuro il Presidente dell’Aned Roma, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, Andrea Di Veroli, nipote del deportato Giulio Amati, ucciso a Landsberg, e di Donato Di Veroli, sopravvissuto alle deportazioni. Presenti all’incontro con gli studenti delle scuole Franco Panfili, ed i consiglieri comunali Paolo Calicchio e Fabio Zorzi.

Le classi VC, VD, VE della primaria e 1H, 1I e 1L della scuola secondaria di primo grado di Fregene, insieme con gli alunni delle sezioni VA, VB delle elementari e 1F delle media di Passoscuro hanno realizzato, grazie all’operosità e alla sensibilità dei docenti, diversi elaborati sul tema della memoria approfondendo la vita di alcuni testimoni, tra cui Liliana Segre e Gino Bartali.

Gli stessi studenti sono stati protagonisti della mattinata interagendo con gli ospiti, presentando con letture ed attività multimediali, cortometraggi ed elaborati artistici, quanto sinora realizzato in classe rispetto al tema della deportazione con diversi lungimiranti collegamenti tra la storia passata e il mondo moderno, anch’esso martoriato da guerre e violenze.

Il Presidente dell’Aned Roma, Andrea Di Veroli, ha relazionato ai giovani su quanto avvenuto nei campi di concentramento e di sterminio approfondendo, altresì, il contesto storico e politico degli anni più bui dell’umanità.

“Desidero complimentarmi con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro e soprattutto con tutti i docenti che stanno promuovendo un importante percorso di conoscenza e discernimento legato alla memoria, coinvolgendo con letture ad hoc e argomenti specifici anche gli alunni più piccoli delle prime classi elementari – dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio – Il tema delle persecuzioni razziali, dell’odio dell’uomo contro il suo simile è talmente attuale da essere necessario un costante approfondimento nelle scuole con progetti e presenze di rilievo, proprio perchè nei giovani si fondano le speranze di un futuro migliore.”