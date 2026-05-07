Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, Fiumicino traccia la rotta della sostenibilità

A Focene istituzioni e tecnici a confronto sulle sfide della gestione idrica. Baccini: “L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo”

Il Comune di Fiumicino si conferma protagonista nel dibattito nazionale sui temi della gestione delle risorse idriche e della sicurezza del territorio. Il Sindaco, Mario Baccini, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, che quest’anno ha come tema “L’acqua coltiva la pace”.

L’incontro, svoltosi presso l’impianto di Focene, ha visto la partecipazione di Giancarlo Righini, Assessore regionale, degli Assessori del Comune di Fiumicino Stefano Costa e Giovanna Onorati, Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI, Marco Casini, Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Centrale. A moderare l’incontro Andrea Renna, Direttore Generale ANBI Lazio.

“L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo: finché ci saranno persone costrette a percorrere chilometri per un bicchiere d’acqua, non potremo parlare di pace. È necessario rimettere al centro la persona e i suoi bisogni fondamentali.” ha dichiarato Baccini durante il suo intervento.

Il Sindaco ha poi evidenziato il lavoro avviato sul territorio “Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, abbiamo posto il tema dell’acqua al centro della nostra azione amministrativa. Sono necessari interventi strutturali per la salvaguardia idrogeologica e la messa in sicurezza del territorio e stiamo lavorando in questa direzione.”

“Con l’Autorità di Bacino – spiega – abbiamo sviluppato un progetto di tutela complessiva del territorio che prevede anche la realizzazione di vasche di laminazione per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane in agricoltura. Inoltre, abbiamo recentemente avviato i lavori per la condotta di risalita a Focene, un’infrastruttura per la depurazione e il riutilizzo delle acque, che porterà benefici per l’ambiente e il mare.”

“Fiumicino – conclude il Primo cittadino – è oggi un punto di riferimento su questi temi, con una visione chiara orientata alla sostenibilità, alla sicurezza e allo sviluppo del territorio.”