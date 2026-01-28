Selezione scrutatori per il Referendum del 22 e 23 marzo 2026

Il Comune di Fiumicino raccoglie le domande degli iscritti all’Albo entro il 21 febbraio

Gli iscritti all’Albo degli Scrutatori, che si trovano nelle condizioni di disoccupato o studente non lavoratore, possono presentare domanda/dichiarazione indirizzata alla Commissione elettorale comunale, per essere nominato scrutatore in occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026.

La domanda/dichiarazione, a cui allegare copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere consegnata entro il 21 febbraio 2026 tramite la Pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

Saranno nominati 178 scrutatori, 3 per ognuno dei 58 seggi, più 4 scrutatori per il seggio “volante” n. 42. Le operazioni ai seggi avranno inizio alle 16 del 21 marzo 2026 con la vidimazione delle schede elettorali e si chiuderanno lo stesso giorno dopo la vidimazione.

La votazione inizierà domenica 22 marzo 2026 alle 7 e si concluderà alle 23 per poi riprendere il 23 marzo 2026 alle 7 con chiusura alle 15. Le operazioni di scrutinio delle schede votate inizieranno alle 15 del 23 marzo 2026, subito dopo la chiusura della votazione.