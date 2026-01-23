San Sebastiano, celebrata a Fiumicino la Messa per la Polizia Locale

Lo scorso 20 gennaio la funzione nella chiesa di Santa Maria della Salute. Severini: “Grazie per il lavoro quotidiano al servizio della città”

In occasione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono delle Polizie Locali, lo scorso 20 gennaio si è svolta la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria della Salute a Fiumicino. La Messa è stata officiata dal Vicario Foraneo don Javier Francisco Perez Velasquez, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

Nel corso della celebrazione, il presidente Severini ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale alla Polizia Locale per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

“Un impegno costante – ha dichiarato – che garantisce sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. A tutto il Corpo va la gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Fiumicino“.