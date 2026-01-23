Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 23 Gennaio 2026

San Sebastiano, celebrata a Fiumicino la Messa per la Polizia Locale

Lo scorso 20 gennaio la funzione nella chiesa di Santa Maria della Salute. Severini: “Grazie per il lavoro quotidiano al servizio della città”

 

In occasione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono delle Polizie Locali, lo scorso 20 gennaio si è svolta la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria della Salute a Fiumicino. La Messa è stata officiata dal Vicario Foraneo don Javier Francisco Perez Velasquez, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

 

Nel corso della celebrazione, il presidente Severini ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale alla Polizia Locale per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

 

“Un impegno costante – ha dichiarato – che garantisce sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. A tutto il Corpo va la gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Fiumicino“.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Polizia Locale Severini
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino apre le porte al lusso: inaugurata al Leonardo da Vinci la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa

venerdì, 23 Gennaio 2026
Attualità

Fiumicino si prepara al Carnevale, primo appuntamento il 25 gennaio a Maccarese

venerdì, 23 Gennaio 2026
Spettacolo

Tragliata, a Sant’Isidoro lo spettacolo “Il Mistero del Natale alla luce di San Paolo”

venerdì, 23 Gennaio 2026
Cronaca

San Sebastiano, celebrata a Fiumicino la Messa per la Polizia Locale

venerdì, 23 Gennaio 2026
Cronaca

Testa di Lepre, al via gli interventi per salvare i pini

giovedì, 22 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci