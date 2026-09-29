Romics, Trenitalia potenzia i collegamenti nel weekend

Previsti 20 treni in più e circa 33.600 posti aggiuntivi

di Dario Nottola

In occasione della 37/a edizione di Romics, il Festival internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) potenzierà l’offerta ferroviaria nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, con 10 treni straordinari aggiuntivi al giorno, per un totale di 20 collegamenti in più nel fine settimana. I nuovi servizi consentiranno di mettere a disposizione circa 16.800 posti a sedere aggiuntivi al giorno, per complessivi circa 33.600 posti nel weekend.

Il potenziamento dell’offerta è stato programmato anche quest’anno per rispondere al previsto incremento della domanda durante le giornate di maggiore affluenza alla manifestazione e favorire gli spostamenti dei visitatori diretti alla Fiera di Roma. Il Regionale di Trenitalia ha previsto presidi straordinari di Customer Care nelle stazioni interessate, dedicati all’assistenza e all’informazione della clientela, al monitoraggio dei flussi e all’ottimale distribuzione dei passeggeri sui treni in partenza, oltre che alle attività di vendita e controllo dei titoli di viaggio direttamente in stazione.

I presidi saranno supportati dal personale di FS Security e della Polizia Ferroviaria. Si segnala inoltre che, durante il fine settimana della manifestazione, è prevista un’interruzione della circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per i lavori di realizzazione della fermata Pigneto da parte del gestore dell’infrastruttura.