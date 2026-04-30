Cani in città: nuove regole per sicurezza e convivenza

Il sindaco Mario Baccini firma un’ordinanza che richiama obblighi e divieti per i proprietari

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare la gestione dei cani nelle aree pubbliche. Il provvedimento, che richiama norme già previste dalla legislazione nazionale, punta a garantire maggiore sicurezza, rispetto degli spazi comuni e tutela del benessere animale.

Le disposizioni riguardano tutti i proprietari e accompagnatori di cani e introducono obblighi precisi su guinzaglio, museruola, pulizia e responsabilità.

Guinzaglio e museruola: quando sono obbligatori

Nei centri urbani e nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio, con una lunghezza massima di 1,50 metri, salvo nelle aree dedicate.

È inoltre obbligatorio avere con sé una museruola (rigida o morbida), da utilizzare in caso di necessità o su richiesta delle autorità. La museruola diventa obbligatoria anche quando il cane non è al guinzaglio o quando si accede a locali pubblici e mezzi di trasporto (se consentito).

Per i cani considerati a rischio elevato di aggressività, guinzaglio e museruola sono sempre obbligatori anche per strada.

Responsabilità del proprietario

Chi accompagna un cane deve essere in grado di gestirlo correttamente e prevenirne comportamenti pericolosi.

Un punto centrale dell’ordinanza riguarda la pulizia: i proprietari devono raccogliere immediatamente le deiezioni e pulire eventuali residui lasciati sul suolo pubblico. È obbligatorio portare con sé strumenti adeguati, come sacchetti e dispositivi per la raccolta, da esibire in caso di controlli.

Divieti: no a violenza e pratiche illegali

L’ordinanza vieta esplicitamente tutte le pratiche che possano incentivare l’aggressività o compromettere il benessere degli animali. Tra queste:

– addestramento finalizzato a rendere il cane aggressivo

– selezione o incroci per aumentare la pericolosità

– somministrazione di sostanze dopanti

– interventi chirurgici non consentiti (come taglio di coda o orecchie, recisione delle corde vocali, rimozione di unghie o denti), salvo necessità mediche certificate da un veterinario

È inoltre vietata la vendita o commercializzazione di cani sottoposti a tali pratiche.

Cani a rischio aggressività: regole più severe

Per gli animali segnalati come pericolosi dal servizio veterinario, scattano obblighi aggiuntivi:

stipula di una polizza assicurativa per danni a terzi

iscrizione in un apposito registro

divieto di detenzione per alcune categorie di persone, tra cui minori, soggetti con precedenti penali gravi o sottoposti a misure di prevenzione

Obiettivo: sicurezza e convivenza civile

L’ordinanza si inserisce in un quadro più ampio di tutela della convivenza tra cittadini e animali domestici. L’obiettivo è prevenire incidenti, mantenere il decoro urbano e garantire il rispetto reciproco negli spazi pubblici.

In sostanza, non si tratta di nuove regole radicali, ma di un rafforzamento delle norme già esistenti, con un richiamo chiaro al senso di responsabilità dei proprietari.