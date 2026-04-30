Mezzogiorno di fuoco su via Torre Clementina

Tra doppie file e soste abusive, il trasporto pubblico resta ostaggio dell’anarchia urbana

Ieri, lungo via Torre Clementina, il bus del Cotral si è dovuto fermare per ben tre volte per le auto parcheggiate selvaggiamente, per parcheggi a pettine che restringono la carreggiata con auto, sull’altro lato in doppia fila e non ultimo per l’occupazione del posto riservato alla fermata bus da qualcuno che lo ha confuso per il salotto ove discutere dei loro pensieri filosofici, o per vendere oggetti di moda.

Possibile che questa strada così centrale debba essere presa d’assalto da guidatori poco inclini a seguire le regole o ad essere un pò più sportivi e fare 10 passi in più per raggiungere un parcheggio un pò più in la?

E possibile che nessuno faccia rispettare qualche regola elementare del vivere civile? Mi chiedo se stiamo riportando in auge l’era del Far West

Lettera inviata da: C. Venerucci

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