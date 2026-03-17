Riqualificazione dei parchi a Fregene e Focene: nuovi giochi e spazi più sicuri

Al via i lavori in via Maiori e al Parco Azzurra Matiddi: pavimentazioni antitrauma, nuove strutture e arredi per bambini e famiglie

di Dario Nottola

Riqualificazione e nuovi giochi in arrivo per i parchi pubblici di via Maiori a Fregene e per il Parco Azzurra Matiddi a Focene.

“Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco di via Maiori, un intervento importante fortemente voluto da questa amministrazione – rende noto il consigliere comunale Federica Cerulli – Questo è solo il primo dei tanti interventi che faremo nei parchi di tutto il territorio. Ringrazio gli uffici per aver ascoltato le istanze presentate e l’assessore Stefano Costa”.

I lavori, attesi da tempo dai cittadini, si concluderanno indicativamente nei primi giorni di aprile e consentiranno di restituire alla comunità un’area giochi più sicura, moderna e accogliente.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata sotto la torre scivolo, una nuova struttura a tre torri con ponte a corde. Tra le altre opere in programma: la fornitura e installazione di due giochi a molla e di un gioco di abilità, la riverniciatura del tavolo da picnic, oltre alla riparazione del ponticello in legno e delle corde del gioco multifunzione.

L’intervento comprende anche la riqualificazione dell’arredo urbano: sono già state rimosse e conferite in discarica 16 panchine rotte, che saranno sostituite. Prevista inoltre la fornitura e installazione di un’altalena inclusiva.

“Si tratta di un intervento importante e molto atteso – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – che rientra in un più ampio programma di riqualificazione dei parchi cittadini. Il nostro obiettivo è garantire spazi pubblici sempre più sicuri, accessibili e curati, in particolare per i bambini e le famiglie. Con questi lavori restituiamo a Fregene un’area rinnovata e adeguata alle esigenze dei cittadini”.

Al via lavori al anche nel Parco Azzurra Matiddi a Focene: lo rende noto il consigliere comunale Patrizia Fata “Nei prossimi giorni inizieranno gli interventi per l’installazione dei nuovi giochi, pensati per rendere l’area ancora più bella e divertente per tutti i bambini. Oltre alle nuove altalene, verrà posizionata una torre multifunzionale dotata di ponticello con corde e due scivoli, per stimolare il gioco e l’avventura in sicurezza. L’installazione è prevista per la prossima settimana, condizioni meteo permettendo. Un altro passo per migliorare gli spazi dedicati alle famiglie e alla comunità”.