Fiumicino, dal 4 maggio disciplina provvisoria del traffico su via della Torre Clementina

Divieto di sosta temporaneo per lavori presso l’edificio comunale di Piazza G.B. Grassi

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dell’edificio comunale situato in Piazza G.B. Grassi, viene istituita una disciplina del traffico provvisoria.

Tale disciplina sarà in vigore a partire dal giorno 04 maggio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00, e comunque fino al termine dei lavori.

In particolare, è disposto il divieto di sosta negli stalli di parcheggio di Via della Torre Clementina, nel tratto antistante l’edificio comunale.