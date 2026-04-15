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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Aprile 2026

Riprese cinematografiche a Fiumicino: modifiche alla viabilità per il film “La Notte Brucia”

Il 20 aprile stop temporanei al traffico in via del Faro per consentire le riprese nelle ore serali e notturne

 

In occasione delle riprese cinematografiche del film “La Notte Brucia”, previste nella giornata del 20 aprile, il Comune ha disposto una disciplina temporanea del traffico per garantire il regolare svolgimento delle attività sul set.

 

Nel dettaglio, dalle ore 18.00 del 20 aprile alle ore 02.00 del 21 aprile 2026, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via del Faro, nel tratto compreso tra via Oder e via Grave di Papadopoli, in prossimità del Vecchio Faro.

 

La limitazione sarà applicata esclusivamente durante le fasi di ripresa, ovvero al momento del “ciak”, e riguarderà tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni.

 

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza delle riprese e ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Disciplina traffico provvisoria DTP Film La notte brucia
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