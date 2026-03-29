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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 29 Marzo 2026

Rifiuti nella darsena, situazione di nuovo critica

Mareggiate e detriti del Tevere riportano il degrado: appello per un intervento prima di Pasqua

 

Con il passare dei giorni, a seguito della recente e intensa mareggiata e del continuo apporto di detriti da parte del Tevere, la situazione nella darsena portuale di Fiumicino è progressivamente peggiorata.

 

Cumuli di rifiuti e materiali di ogni tipo, trascinati dalle correnti, si sono nuovamente accumulati nello specchio acqueo, uno dei luoghi più caratteristici della città. Tra i detriti si contano polistirolo, tronchi, canne, plastica e bottiglie, che si insinuano tra le numerose imbarcazioni da diporto ormeggiate.

 

Le criticità maggiori si registrano nella parte centrale della darsena e nell’area antistante Largo Bozzetto, dove il moto ondoso contribuisce ad aggravare ulteriormente la situazione, rendendo più evidente il degrado.

 

Si auspica un intervento tempestivo da parte degli enti competenti, affinché venga ripristinato il decoro urbano entro il prossimo weekend pasquale. Analoga attenzione viene richiesta anche per le spiagge libere, dove l’ultima mareggiata ha riportato a riva detriti e rifiuti.

 

 

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Darsena
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