Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Febbraio 2026

Riapre la Pineta Monumentale di Fregene dopo l’allarme lupi

Revocata l’ordinanza di chiusura: nessuna presenza stabile del branco, accesso immediatamente consentito ai cittadini

 

 

La Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene riapre al pubblico. L’Amministrazione comunale ha infatti revocato l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 12 febbraio 2026, che disponeva la chiusura temporanea dell’area per motivi di sicurezza legati alla segnalazione di un branco di lupi nelle vicinanze.

 

Il provvedimento era stato adottato in via precauzionale per tutelare l’incolumità dei frequentatori della pineta, a seguito delle prime segnalazioni della presenza degli animali. Nelle settimane successive, però, il costante monitoraggio effettuato dalle autorità competenti e dalle Forze dell’Ordine non ha evidenziato ulteriori criticità né confermato una presenza stabile del branco all’interno del perimetro dell’area verde.

 

Alla luce di queste verifiche, il Comune ha disposto la riapertura immediata della pineta, restituendo alla cittadinanza uno degli spazi naturali più frequentati del territorio.

 

Resta comunque l’invito alla prudenza. L’Amministrazione raccomanda infatti ai visitatori di rispettare le norme vigenti, in particolare mantenendo i cani al guinzaglio, misura ritenuta fondamentale per prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza sia delle persone sia degli animali.

 

 

 

