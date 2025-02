Rette asili nido, D’Intino: “Siamo riusciti a ridurre le tariffe senza appesantire ulteriormente il bilancio comunale”

“I fatti parlano più di mille parole pronunciate a raffica da una politica isterica e ipocrita”

“l consiglieri d’opposizione non ricordano più come funziona l’iter della macchina amministrativa che prevede che sia la Giunta a determinare questo tipo di tariffe ed il Consiglio ad approvare il documento di programmazione che a sua volta contiene le tariffe stesse, nel caso specifico si procederà alla modifica del DUP” è la replica dell’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, ai consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Paolo Calicchio, Barbara Bonanni, Giuseppe Miccoli (clicca qui).

“Ma tutto parte – aggiunge – dalla volontà della Giunta e della maggioranza, guidata dal Sindaco Mario Baccini, che hanno ritenuto doveroso prendere un impegno diretto verso le famiglie. La nostra decisione rappresenta un reale cambiamento nella gestione delle risorse pubbliche. I fatti parlano più di mille parole pronunciate a raffica da una politica isterica e ipocrita”.

“Siamo riusciti a ridurre le tariffe senza appesantire ulteriormente il bilancio comunale e senza creare complessità burocratiche – sottolinea D’Intino – Grazie a questa misura i cittadini avranno un accesso facilitato e diretto ai servizi educativi, e le famiglie che avevano già versato gli importi delle rette per i mesi di gennaio e febbraio, saranno ristorati delle somme eccedenti“.

“L’aumento delle tariffe, si è reso necessario per rientrare nei parametri imposti dalla Regione – rimarca – che ha inteso rendere le rette omogenee per tutti i comuni, ciò ha permesso di garantire una migliore qualità del servizio offerto alle famiglie. Accreditare i nidi comunali, infatti, ci ha permesso di accedere ai fondi regionali che verranno investiti nel potenziamento delle strutture scolastiche per l’infanzia. Il Sindaco già 10 giorni fa aveva dichiarato che sarebbero state destinate risorse comunali per agevolare le famiglie, senza bisogno di suggerimenti da parte di chi ha avuto molto tempo per dimostrare la propria inefficienza. Grazie ad un’attenta gestione economico finanziaria, siamo riusciti a reperire i fondi necessari a riportare le tariffe per le fasce isee più deboli sui valori dello scorso anno, il tutto utilizzando risorse a disposizione nel nostro bilancio senza gravare sulle tasche dei cittadini”.

“Stiamo risanando il comune dopo 10 anni di ‘bufale’ e come sempre ci auguriamo che l’opposizione, invece di focalizzarsi su polemiche sterili, possa finalmente riconoscere il valore delle nostre azioni e lavorare insieme per il bene della collettività. L’impegno dell’Amministrazione proseguirà con il massimo della trasparenza e della responsabilità” conclude l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino

