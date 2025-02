Rette asili nido, Opposizione “Avevamo ragione, una vittoria per le famiglie di Fiumicino”

“Questa decisione rappresenta una vittoria importante per le famiglie del nostro territorio”

“Apprendiamo dagli organi di informazione, con grande soddisfazione, che la Giunta comunale ha finalmente deciso di adottare l’agevolazione delle tariffe dei servizi educativi per l’infanzia attraverso l’impiego di fondi comunali. È una scelta che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: questa era la strada più giusta per garantire equità e sostegno concreto alle famiglie di Fiumicino.” Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Paolo Calicchio, Barbara Bonanni, Giuseppe Miccoli.

“Sin dall’inizio, abbiamo espresso con fermezza la nostra contrarietà all’idea dei bonus proposti dal Sindaco Mario Baccini, una soluzione che, invece di agevolare i cittadini, avrebbe creato ulteriori complicazioni burocratiche e reso più difficile l’accesso ai servizi. Oggi, di fronte al netto cambio di rotta dell’amministrazione, possiamo affermarlo con chiarezza: avevamo ragione.”

“Questa decisione rappresenta una vittoria importante per le famiglie del nostro territorio, che potranno beneficiare di una riduzione reale delle rette senza dover affrontare ostacoli inutili. Per noi – proseguono – ciò che conta sono i risultati. Oggi è stato scongiurato un ulteriore salasso economico per le famiglie di Fiumicino e garantito un accesso equo a un servizio fondamentale. Questo dimostra che il nostro impegno e la nostra determinazione avevano solide fondamenta.”

“Detto questo, siamo di fronte all’ennesimo bluff, perché le tariffe non si approvano in Giunta. È evidente che questa maggioranza voleva attribuirsi il merito prima ancora di portare la questione in Consiglio comunale, per il quale abbiamo già depositato la mozione. L’importante è che la misura venga attuata, ma che non pensino di prenderci in giro. Il nostro obiettivo resta sempre quello di promuovere politiche che mettano al primo posto il benessere collettivo, garantendo equità, trasparenza ed efficacia nelle scelte amministrative. Fiumicino merita un’amministrazione che ascolti e agisca nell’interesse di tutti, e noi continueremo a lavorare affinché questo principio venga rispettato.” Concludono i consiglieri di opposizione.