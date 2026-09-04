Fiumicino, l’ufficio postale di via del Riccio di Mare si trasferisce temporaneamente in via del Faro

Da martedì 8 settembre uno sportello dedicato garantirà la continuità dei servizi. Poste Italiane e Comune al lavoro per individuare una nuova sede per l’ufficio di Fiumicino 1

Cambia temporaneamente sede l’ufficio postale di Fiumicino 1, attualmente situato in via del Riccio di Mare. A partire da martedì 8 settembre, i servizi destinati alla clientela saranno trasferiti presso l’ufficio postale di Fiumicino Paese, in via del Faro.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della disdetta del contratto di locazione dei locali di via del Riccio di Mare, che impone a Poste Italiane di lasciare la sede a partire dal 7 settembre.

Nel frattempo, Poste Italiane, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fiumicino, è già al lavoro per individuare nuovi locali nei quali riposizionare stabilmente l’ufficio postale. La nuova sede dovrà rispondere sia alle esigenze tecnico-urbanistiche sia agli standard previsti dall’azienda.

Per evitare disagi e assicurare la continuità dei servizi ai cittadini, dall’8 settembre nell’ufficio di via del Faro sarà operativo uno sportello espressamente dedicato alla clientela di Fiumicino 1.

Qui sarà possibile effettuare tutti i servizi, compresi quelli cosiddetti “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti BancoPosta, oltre al ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Lo sportello dedicato manterrà gli stessi orari osservati fino ad oggi dall’ufficio di via del Riccio di Mare: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Per tutti gli altri prodotti e servizi disponibili in circolarità, invece, i clienti potranno rivolgersi a qualsiasi ufficio postale. La sede di via del Faro, in particolare, resterà aperta con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e fino alle 12.45 il sabato.

Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di utilizzare la rete “Punto Poste” e “PuntoLis”, composta da esercizi convenzionati, tra cui numerose tabaccherie, nei quali è possibile effettuare diverse operazioni: dal pagamento dei bollettini di conto corrente postale e degli avvisi pagoPA alla ricarica delle carte prepagate Postepay, fino alla spedizione e al ritiro dei pacchi.

Nel territorio di Fiumicino sono presenti complessivamente 14 tra Punto Poste e PuntoLis. L’elenco degli esercizi più vicini, insieme agli orari di apertura e ai servizi disponibili, può essere consultato sul sito di Poste Italiane.