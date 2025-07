Prosegue la bonifica dell’ex ristorante Vecchia Scogliera

Rimane invece critica la situazione sul tratto adiacente di via del Faro

In ottemperanza all’ordinanza Sindacale n.23 del 13/6 prosegue la bonifica dell’ex ristorante Vecchia Scogliera. La ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti, Cavaterra Srl di Roma, ha già riempito un maxi scarrabile ma c’è ancora una grande quantità di rifiuti di ogni natura da accumulare.

Rimane invece critica la situazione sul tratto adiacente di via del Faro, come segnalatoci dal signor Federico (clicca qui). Con le alte temperature, oltre al degrado, sarebbe opportuno un intervento di rimozione delle discariche diffuse anche per evitare problemi sanitari.