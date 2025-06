Fiumicino, la TARI aumenta ma il territorio è sempre più sporco

Noi cittadini dobbiamo solo pagare senza che nessuno ci tuteli

Gentile direttore, le scrivo per lamentare, come tanti altri, un significativo peggioramento nel servizio della nettezza urbana.

Il nostro territorio è sempre più sporco, i centri di raccolta Comunali hanno dimezzato i tempi d’ingresso ai cittadini. Sono stati tolti i contenitori per gli abiti usati con la conseguenza che adesso il Comune, che prima aveva un introito, deve pagare per lo smaltimento dell’indiffetenziato.

Il promesso secondo passaggio per il ritiro della plastica non è ancora partito e ora per la stagione estiva non risultano, salvo errore, ancora attivate le postazioni ecologiche sui lungomare come in passato. Intanto, invece di una riduzione, la TARI è aumentata. Noi cittadini dobbiamo solo pagare senza che nessuno ci tuteli.

Cosa fanno il Sindaco e l’Assessore? La Commissione Ambiente, presieduta dalla maggioranza, ma anche la Commissione di Controllo presieduta dall’opposizione? Chi deve controllare che l’azienda svolga regolarmente il servizio?

Mi scuso per lo sfogo ma sono veramente amareggiato. La ringrazio per l’attenzione e per lo spazio che riserva a noi semplici cittadini.

Lettera inviata da: Federico C.

