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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 23 Marzo 2026

Prosegue il restyling della Darsena di Fiumicino

Interventi in corso su viale Traiano verso il Lungomare della Salute

 

Continuano senza sosta gli interventi di riqualificazione della Darsena di Fiumicino, parte di un più ampio progetto di valorizzazione urbana volto a migliorare la fruibilità e il decoro dell’area.

 

In questa fase, i lavori si concentrano sul tratto finale di viale Traiano, in direzione del Lungomare della Salute, dove sono attualmente in corso le operazioni di realizzazione della nuova pavimentazione del marciapiede. Un intervento importante che contribuirà a rendere l’area più sicura, accessibile e gradevole per cittadini e visitatori.

 

Il restyling della Darsena rappresenta un passo significativo verso la riqualificazione di uno dei luoghi più frequentati della città, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

 

 

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Darsena
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