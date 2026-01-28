Porto crocieristico di Isola Sacra, presentato ricorso al TAR contro il parere VIA

L’iniziativa promossa dall’Associazione Tavoli del Porto insieme ad altre realtà associative e cittadini residenti

È stato formalmente presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto del porto crocieristico di Isola Sacra.

A renderlo noto è l’Associazione Tavoli del Porto, che annuncia l’avvio dell’azione legale insieme ad altre associazioni e a cittadini residenti nelle aree interessate dall’intervento.

Il ricorso, spiegano i promotori, è stato sottoscritto dall’Associazione Tavoli del Porto, da Lipu BirdLife Italia, da SAIFO – Sistema Archeoambientale Integrato Fiumicino Ostia, dall’Unione Inquilini e da cittadini che vivono nelle zone direttamente coinvolte dal progetto. L’obiettivo dichiarato è contestare il procedimento autorizzativo e il parere ambientale rilasciato.

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’azione legale è stata predisposta dagli avvocati Teofilatto, Terracciano e Di Matteo dell’Associazione Raggio Verde, insieme allo Studio legale Pierantozzi. Le contestazioni riguarderebbero presunte irregolarità procedurali, violazioni delle normative ambientali e delle norme in materia di portualità.

Nel comunicato diffuso, i promotori sottolineano come il ricorso rappresenti una nuova fase della mobilitazione contro il progetto, definita di carattere sociale e ambientale. Viene inoltre espresso un ringraziamento ai soggetti che hanno contribuito alla raccolta fondi, tra cui associazioni, cittadini e organizzazioni sindacali, nonché alla Compagnia Portuale di Civitavecchia e alla CILP per il sostegno all’iniziativa.

L’associazione ribadisce infine la fiducia nella giustizia amministrativa e annuncia nuove iniziative informative rivolte ai cittadini, oltre al mantenimento di un presidio permanente nell’area dei cosiddetti “bilancioni” per monitorare le opere in corso.