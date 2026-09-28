Ponte Rio Tre Denari, al via i lavori Anas: investimento da 1,33 milioni

Interventi sulla strada statale 1 Aurelia, a Torrimpietra. Cantiere articolato in due fasi da 60 giorni ciascuna

di Dario Nottola

Da oggi al via gli interventi di manutenzione straordinaria Anas sul ponte Rio Tre Denari, al km 27,650 della strada statale 1 “Aurelia”, in località Torrimpietra, nel comune di Fiumicino.

L’investimento complessivo dell’opera ammonta a circa 1,33 milioni di euro.

L’intervento è finalizzato all’eliminazione delle criticità e dei difetti presenti sull’infrastruttura, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, funzionalità e durabilità del ponte, incrementando al tempo stesso il livello di sicurezza stradale e garantendo migliori condizioni di percorrenza e affidabilità per tutti gli utenti.

I lavori interesseranno l’estradosso dell’opera e prevedono la demolizione e la ricostruzione dei cordoli centrali, il cui intradosso presenta un avanzato stato di degrado, la fresatura della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione della soletta dell’impalcato con successivo rifacimento, la realizzazione di nuove caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, lo smontaggio e il successivo riposizionamento delle barriere metalliche bordo ponte, la sostituzione della barriera spartitraffico esistente con una nuova barriera di classe H4, la sostituzione dei giunti trasversali tra spalle e impalcato e l’installazione di un nuovo giunto longitudinale finalizzato a prevenire infiltrazioni e percolamenti delle acque meteoriche.

Per consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza, il cantiere sarà articolato in due distinte fasi operative, ciascuna della durata prevista di 60 giorni. Nel corso dei lavori saranno pertanto necessarie temporanee modifiche alla viabilità in corrispondenza dell’opera, secondo modalità che saranno progressivamente attuate in funzione dell’avanzamento del cantiere, “con l’obiettivo di limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione e garantire la sicurezza degli utenti e delle maestranze”.