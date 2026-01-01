Polizia locale e Carabinieri sequestrano quattro parcheggi abusivi a Isola Sacra

Controlli sui car valet irregolari: sequestri di terreni e oltre 50 auto senza permessi

di Umberto Serenelli

Polizia locale e Carabinieri della stazione di Fiumicino mettono sotto sequestro quattro parcheggi abusivi a Isola Sacra. Come tutti gli anni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, a Fiumicino proliferano i parcheggi non in regola dei servizi car valet, gestiti da società di noleggio che prendono in carico le autovetture di passeggeri in partenza al Leonardo da Vinci.

Per frenare questo fenomeno in crescita, l’amministrazione del Comune costiero è impegnata, grazie all’operatività della Polizia locale, a reprimere l’azione dei furbetti che approfittano di lasciare le automobili in sosta anche lungo strade o piazze comunali. A causa di ciò diventa difficile trovare stalli liberi per i residenti e soprattutto per i turisti che vengono sulla riva del Tirreno per gustare menù a base di pesce. In soccorso al carente organico della municipale, che limita i controlli costanti e capillari sul vasto territorio, è arrivato il supporto dei Carabinieri di Fiumicino.

I militari sono infatti scesi in campo la scorsa estate con un raid congiunto nei confronti del parcheggio in via Alesi e, lo scorso mese, con i sigilli a un terreno agricolo di 5mila metri quadrati, su una traversa di via della Scafa. Nei giorni scorsi l’Arma si è attivata per il sequestro di un lotto di circa 3mila metri, sempre in via della Scafa, con al suo interno circa 50 auto di privati tra l’erba alta e senza i permessi per svolgere il servizio car valet. All’azione dei Carabinieri ha replicato la Polizia locale con un triplo blitz con cui sono scattati i sigilli su un appezzamento agricolo di 10mila metri, in via Castagnevizza. Intervento analogo su un altro lotto sottoposto a vincolo e adibito a parcheggio, quindi chiaramente abusivo, su via Rombon. Per la fine dell’anno gli agenti della municipale, guidati dalla vicecomandante Tiziana Bruschi, hanno chiuso con il “botto”, intervenendo su un’area di sosta abusiva lungo via Trincea delle Frasche, dove erano parcheggiate oltre mille autovetture.