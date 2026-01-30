Più assistenza e meno attese per i viaggiatori con disabilità a Fiumicino

Accordo tra RFI e ADR Assistance per migliorare l’assistenza alle persone a ridotta mobilità tra treno e aereo

Garantire un’assistenza continua, coordinata e senza interruzioni alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) che viaggiano tra treno e aereo: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e ADR Assistance, società controllata da Aeroporti di Roma, per la stazione di Fiumicino Aeroporto.

Dopo l’accordo siglato alla fine del 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, l’intesa di Fiumicino introduce un modello di cooperazione strutturato tra i servizi di assistenza ferroviaria e aeroportuale. Un passo importante per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri PRM e rafforzare l’integrazione tra i principali nodi del sistema dei trasporti.

Il nuovo assetto prevede un coordinamento rafforzato tra le sale operative di RFI e ADR Assistance, consentendo di accompagnare il passeggero lungo tutto il percorso, dal treno all’aereo e viceversa. Un servizio più fluido e chiaro, che punta a ridurre i tempi di attesa e ad aumentare la qualità complessiva dell’assistenza.

Le richieste di supporto continueranno a essere inoltrate separatamente, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti, e l’erogazione del servizio resterà affidata al personale specializzato di ciascuna organizzazione. La gestione complessiva del percorso del passeggero, però, sarà monitorata congiuntamente. Il passaggio di presa in carico avverrà in uno specifico punto di interscambio, identificato da un totem dedicato all’interno della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.

Per richiedere l’assistenza ferroviaria, i passeggeri possono rivolgersi ai canali messi a disposizione da RFI:

– di persona, presso le Sale Blu (aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 6.45 alle 21.30);

– via e-mail, scrivendo a salablu.roma@rfi.it;

– telefonicamente, al numero verde 800 90 60 60 da rete fissa o al +39 02 32 32 32 da cellulare e dall’estero;

– online, attraverso il portale Sala Blu Online o l’app ufficiale Sala Blu Plus, disponibile per iOS e Android.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di RFI dedicato al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e dei servizi ferroviari, con l’obiettivo di rendere il viaggio sempre più inclusivo e attento alle esigenze delle persone.