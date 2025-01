Pino Musolino nominato Commissario Straordinario dell’AdSP

Continuerà a guidare l’Adsp con i poteri commissariali fino alla nomina del nuovo presidente

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato, ieri pomeriggio, il decreto che nomina Pino Musolino commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

“Voglio innanzitutto ringraziare il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il viceministro con delega ai porti Edoardo Rixi e la struttura del Ministero per avermi confermato anche nella fase commissariale al vertice di un Ente che è strategico per lo sviluppo del paese e per averne, così, assicurato e garantito la continuità dell’azione amministrativa” ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS Pino Musolino

